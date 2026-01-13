Trump sprona i manifestanti di Teheran | Patrioti iraniani continuate a protestare L’aiuto sta arrivando

Donald Trump ha rivolto un appello ai manifestanti di Teheran, invitandoli a proseguire le proteste e a prendere il controllo delle istituzioni iraniane. Attraverso un messaggio su Truth Social, l’ex presidente ha sottolineato che l’aiuto degli Stati Uniti sta arrivando e che il supporto ai patrioti iraniani continuerà. La sua dichiarazione evidenzia una posizione di sostegno diretto alle opposizioni nel paese.

“Patrioti iraniani, continuate a protestare – prendete il controllo delle vostre istituzioni!!!”: l’appello firmato da Donald Trump, nel post su Truth Social vale più di mille discorsi programmatici e lascia intendere che il presidente degli Stati Uniti non si fermerà alle dichiarazioni di solidarietà per il popolo di Teheran. Da qui il suggerimento ai manifestanti iraniani di annotare “i nomi degli assassini e dei responsabili delle violenze. Pagheranno un prezzo altissimo”. Il presidente americano ha aggiunto che “l’aiuto sta arrivando”, lasciando aleggiare la minaccia di un intervento statunitense. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump sprona i manifestanti di Teheran: “Patrioti iraniani, continuate a protestare. L’aiuto sta arrivando” Leggi anche: Trump agli iraniani: «Continuate a protestare, l’aiuto è in arrivo» Leggi anche: Iran, l’appello di Trump ai manifestanti: «Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando» – Il video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: 12mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. leggo.it

