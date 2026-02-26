Noi come i Coma_Cose? Se ci intervistano i giornali di gossip si addormentano | così Maria Antonietta e Colombre

Maria Antonietta e Colombre si confrontano con il mondo dei media, commentando con ironia le modalità di copertura delle loro attività. La loro visione della felicità come diritto universale si riflette anche nel modo in cui affrontano le sfide del settore musicale, evidenziando un approccio diretto e senza fronzoli. La loro partecipazione al Festival di Sanremo 2026 rappresenta un momento chiave di questa prospettiva.

La felicità, per Maria Antonietta e Colombre, è un diritto fondamentale. Un principio comunitario ed universale che, all’interno del brano “La felicità e basta”, in gara al Festival di Sanremo 2026, ha una concezione sociale e, a tratti, politica. I due cantautori, oltre ad essere colleghi, sono compagni da 15 anni. Ed anche se uno dei ragionamenti più immediati potrebbe far pensare ad una partecipazione in stile ComaCose 2.0, Maria Antonietta e Colombre assicurano che non hanno intenzione di sposarsi (in un contesto così mediaticamente appariscente). Intanto, al TG1 delle 13.30, Carlo Conti ha annunciato i duetti dei cantanti in gara. I due cantautori si esibiranno con Brunori Sas sulle note di “Il mondo” (Jimmy Fontana). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Maria Antonietta e Colombre stanno insieme? Perché si chiamano cosìMaria Antonietta e Colombre al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘La felicità e basta’.

Festival di Sanremo 2026, intervista a Maria Antonietta e Colombre: “Siamo come Sandra e Raimondo, fare le cose insieme è stato sempre un valore aggiunto. Matrimonio? Per ora non ci pensiamo”Tra i nomi attesi al Festival di Sanremo 2026 ci sono Maria Antonietta e Colombre che parteciperanno con il brano “La felicità e basta”.

Temi più discussi: Maria Antonietta & Colombre: La felicità è semplice, siamo tutti debuttanti; Clusone, il minorenne, la mamma con i bambini, la compagna finita in coma per le botte: le vittime delle violenze. I carabinieri: Trovate il coraggio di venire da noi per ottenere protezione e giustizia; Il dolore del papà di Chiara Gualzetti: La sua morte per noi un ergastolo. Qualcosa ora deve cambiare; Domenico, la mamma: È il momento della giustizia, adesso verrà scoperto tutto. Nessuna famiglia deve più soffrire come noi VIDEO.

