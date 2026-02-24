Maria Antonietta e Colombre stanno insieme? Perché si chiamano così

Maria Antonietta e Colombre si sono esibiti insieme al Festival di Sanremo 2026, portando sul palco il brano ‘La felicità e basta’. La loro collaborazione nasce dalla voglia di condividere emozioni autentiche attraverso la musica, attirando l’attenzione del pubblico presente. La performance ha attirato l’attenzione di molti spettatori, curiosi di scoprire di più sulla coppia artistica. Il loro debutto sul palco più noto d’Italia segna un passo importante nel percorso musicale.

Maria Antonietta e Colombre al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘La felicità e basta’. Il palco del Teatro Ariston servirà al duo marchigiano per farsi conoscere presso il grande pubblico. Chi sono Maria Antonietta e Colombre e perché si chiamano così. Letizia Cesarini, pesarese, ha scelto come nome d’arte quello di Maria Antonietta. Una personalità forte, che ha sempre fatto discutere, quella della regina. Che è di fatto il medesimo obiettivo della musica di questa cantautrice. Non si può di certo affermare che Maria Antonietta non abbia fatto gavetta: la sua è una musica che nasce e si sviluppa principalmente per essere portata sul palco ed eseguita nel live. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Maria Antonietta e Colombre sono insieme da molti anni.

Colombre a Sanremo 2026: le origini del nome d’arte e il legame con Maria AntoniettaMaria Antonietta e Colombre sono la coppia indie e più attesa della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Si presentano in gara con il brano La felicità e basta, un pezzo che unisce leggerezza e ... tg.la7.it

Chi sono Maria Antonietta e Colombre, la loro storia d'amore e il brano La felicità e basta sul palco di Sanremo 2026Debutto al Festival di Sanremo per Maria Antonietta e Colombre con La felicità e basta, un inno indie contro il mito della felicità ... alfemminile.com

Sul palco di @SanremoRai anche Maria Antonietta & Colombre con la loro canzone “La felicità e basta”. Un titolo scherzoso, che richiama un po’ il grande successo di Albano e Romina del 1982. Un pezzo leggero, ma che sotto sotto… nasconde qualcosa di x.com