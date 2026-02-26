No non hanno sostituito Ghislaine Maxwell con un clone
In rete circolano diverse teorie che coinvolgono figure note, alimentate da contenuti provenienti da fonti straniere. Alcune di queste ipotesi suggeriscono che certi personaggi siano stati sostituiti o abbiano subito variazioni non ufficialmente confermate. Queste narrazioni si diffondono attraverso post e condivisioni sui social media, senza basi concrete o prove documentate.
Diverse condivisioni Facebook nostrane stanno cominciando a importare dalle pagine americane una nuova teoria del complotto emersa a margine degli Epstein files, come le narrazioni su Jeffrey Epstein redivivo. Stavolta parliamo della compagna e complice Ghislaine Maxwell, la quale sarebbe stata sostituita da un clone o sosia. O forse lei stessa si sarebbe fatta “rimpiazzare” fuggendo segretamente alla giustizia. Per chi ha fretta:. Alla base della narrazione vi è un confronto fotografico dilettantesco.. Attraverso un’analisi fotografica da parte di esperti, la teoria risulta priva di fondamento.. Analisi. Le condivisioni in oggetto possono presentare didascalie come la seguente: I media non vi stanno dicendo che lei è già fuori ed è stata sostituita da una sosiaclone, per tenerci nel Truman Show. 🔗 Leggi su Open.online
