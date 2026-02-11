Maddie McCann negli Epstein files | un testimone la vide con Ghislaine Maxwell

Un nuovo dettaglio emerge dai cosiddetti Epstein files, i documenti che svelano le attività del finanziere Jeffrey Epstein. Tra i testimoni citati, ci sarebbe anche una persona che avrebbe riconosciuto Maddie McCann, la bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. La notizia sta facendo discutere, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua reale presenza nei documenti o sul suo coinvolgimento. La vicenda di Maddie, che da anni resta irrisolta, si intreccia ora con un filone di inchieste sui crimini di Epstein,

Ci sarebbe anche il nome di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo nel maggio del 2007, tra i documenti noti come Epstein files, che raccontano le attività criminali del finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in carcere nel 2021. La piccola aveva appena 3 anni quando sparì durante una vacanza con la famiglia e da allora i genitori continuano a cercarla senza sosta. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, il nome di Maddie compare in un documento reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann.

