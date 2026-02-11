Maddie McCann negli Epstein files | un testimone la vide con Ghislaine Maxwell

Un nuovo dettaglio emerge dai cosiddetti Epstein files, i documenti che svelano le attività del finanziere Jeffrey Epstein. Tra i testimoni citati, ci sarebbe anche una persona che avrebbe riconosciuto Maddie McCann, la bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. La notizia sta facendo discutere, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua reale presenza nei documenti o sul suo coinvolgimento. La vicenda di Maddie, che da anni resta irrisolta, si intreccia ora con un filone di inchieste sui crimini di Epstein,

Ci sarebbe anche il nome di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo nel maggio del 2007, tra i documenti noti come Epstein files, che raccontano le attività criminali del finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori e morto suicida in carcere nel 2021. La piccola aveva appena 3 anni quando sparì durante una vacanza con la famiglia e da allora i genitori continuano a cercarla senza sosta. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto?, il nome di Maddie compare in un documento reso pubblico dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maddie McCann negli Epstein files: un testimone la vide con Ghislaine Maxwell Approfondimenti su Maddie McCann C’è anche il nome di Maddie McCann negli Epstein files: “Vidi la bimba scomparsa con Ghislaine Maxwell” C’è una nuova svolta nel caso della scomparsa di Maddie McCann. Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il “suo” regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine Maxwell La scoperta di nuovi documenti e foto ha riacceso il sospetto su Melania Trump e Brett Ratner. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Maddie McCann Argomenti discussi: Una segnalazione collega Epstein al caso Madeleine McCann; Super editoriale di Cesare Sacchetti. C’è anche il nome di Maddie McCann negli Epstein files: Vidi la bimba scomparsa con Ghislaine MaxwellC'è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007 ... fanpage.it Maddie McCann negli Epstein files: un testimone la vide con Ghislaine MaxwellCi sarebbe anche il nome di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo nel maggio del 2007, tra i documenti noti come Epstein ... thesocialpost.it C’è anche il nome di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa a Praia da Luz, in Portogallo durante una vacanza con la famiglia nel maggio del 2007, negli Epstein files Un testimone l’avrebbe vista camminare per strada con Ghislaine Maxwell due an - facebook.com facebook Il sistema Epstein ebbe un ruolo nella scomparsa della piccola Madeleine McCann Una teoria del complotto circolante in rete da anni trova riscontro negli Epstein Files, dove si trova una testimonianza raccolta dalla FBI su un presunto avvistamento di Maddy x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.