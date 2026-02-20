Maddie McCann era con Ghislaine Maxwell | parla il supertestimone

Un testimone chiave afferma che Maddie McCann era con Ghislaine Maxwell, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La notizia si basa su una testimonianza che suggerisce un collegamento tra il caso della bambina scomparsa e il cerchio di Epstein, con dettagli che coinvolgono Maxwell in incontri sospetti. La rivelazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica, alimentata anche da nuove analisi sulle relazioni tra le persone coinvolte. La vicenda continua a tenere banco nel pubblico e tra gli investigatori.

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane sul possibile legame tra la scomparsa di Maddie McCann e il giro di Jeffrey Epstein, dagli Stati Uniti emerge ora anche un "supertestimone". Nei tre milioni di pagine degli Epstein files desecretati dal Dipartimento di Giustizia compare infatti un riferimento alla bambina inglese sparita nel 2007 in Portogallo e mai più ritrovata. Un avvistamento del 2009, segnalato all'Fbi, riaccende interrogativi mai sopiti. Secondo i documenti, l'uomo avrebbe raccontato agli investigatori di aver visto in strada, in una città mai resa nota, una donna molto somigliante a Ghislaine Maxwell, collaboratrice del finanziere morto suicida in carcere nel 2019.