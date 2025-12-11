I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita | Attacco umiliante senza precedenti alla nostra dignità Il governo convoca Gedi

I giornalisti della Stampa esprimono forte indignazione dopo l’annuncio della vendita della testata, definendola un attacco umiliante alla loro dignità. Il governo ha convocato Gedi in risposta, mentre la rappresentanza sindacale denuncia un esito sconcertante e sconfortante, confermando la volontà del gruppo di cedere anche altre testate, tra cui La Repubblica e Huffington Post.

“L’esito è stato sconcertante, sconfortante e umiliante per la redazione”. Così la rappresentanza sindacale (cdr) dei giornalisti della Stampa ha definito quello che è emerso da un incontro con i vertici del gruppo Gedi, che hanno confermato l’intenzione di vendere la testata piemontese così come La Repubblica, Huffington Post e Sentinella del Canavese. Probabile acquirente il gruppo greco Antenna1 della famiglia Kyriakou, che però è interessato solo a Repubblica e alle radio per cui si appresterebbe subito dopo a fare a uno “ spezzatino ” vendendo parte del pacchetto. Giovedì pomeriggio, dopo che le opposizioni hanno chiesto al governo di riferire in Aula sulla “ fuga dell’amico Elkann ” – numero uno di Exor attraverso cui la famiglia controlla Gedi – e il presidente del Senato Ignazio La Russa ha definito “giustificate” le preoccupazioni della redazione, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini ha convocato i vertici di Gedi e i cdr di Stampa e Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it