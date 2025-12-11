I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita | Attacco senza precedenti alla nostra dignità Anche Repubblica in agitazione Il governo convoca Gedi

Ilfattoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’annuncio della vendita di La Stampa, i giornalisti esprimono forte disappunto, definendo l’evento come un attacco alla loro dignità. Anche Repubblica e altre testate sono in agitazione, mentre il governo ha convocato Gedi. La rappresentanza sindacale delle testate ha descritto l’esito dell’incontro con i vertici del gruppo come sconcertante e umiliante.

“L’esito è stato sconcertante, sconfortante e umiliante per la redazione”. Così la rappresentanza sindacale (cdr) dei giornalisti della Stampa ha definito quello che è emerso da un incontro con i vertici del gruppo Gedi, che hanno confermato l’intenzione di vendere la testata piemontese così come La Repubblica, Huffington Post e Sentinella del Canavese. Probabile acquirente il gruppo greco Antenna1 della famiglia Kyriakou, che però è interessato solo a Repubblica e alle radio per cui si appresterebbe subito dopo a fare a uno “ spezzatino ” vendendo parte del pacchetto. Giovedì anche l’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha decretato lo stato di agitazione permanente con “la sospensione immediata della partecipazione a tutte le iniziative editoriali speciali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i giornalisti della stampa dopo la notizia della vendita attacco senza precedenti alla nostra dignit224 anche repubblica in agitazione il governo convoca gedi

© Ilfattoquotidiano.it - I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: “Attacco senza precedenti alla nostra dignità”. Anche Repubblica in agitazione. Il governo convoca Gedi

John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa, giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidiano - Fino a pochi giorni fa, l'editore erede della famiglia Agnelli aveva smentito le trattative, che sono già in fase molto avanzata ... Segnala torinotoday.it

giornalisti stampa dopo notiziaStampa romana, adesione record allo sciopero dei giornalisti - Lo sciopero dei giornalisti promosso dall’ Associazione Stampa Romana ha registrato un’ adesione eccezionale, con la categoria che torna a mobilitarsi in maniera compatta dopo molti anni. Scrive rainews.it