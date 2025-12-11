I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita | Attacco senza precedenti alla nostra dignità Anche Repubblica in agitazione Il governo convoca Gedi

Dopo l’annuncio della vendita di La Stampa, i giornalisti esprimono forte disappunto, definendo l’evento come un attacco alla loro dignità. Anche Repubblica e altre testate sono in agitazione, mentre il governo ha convocato Gedi. La rappresentanza sindacale delle testate ha descritto l’esito dell’incontro con i vertici del gruppo come sconcertante e umiliante.

“L’esito è stato sconcertante, sconfortante e umiliante per la redazione”. Così la rappresentanza sindacale (cdr) dei giornalisti della Stampa ha definito quello che è emerso da un incontro con i vertici del gruppo Gedi, che hanno confermato l’intenzione di vendere la testata piemontese così come La Repubblica, Huffington Post e Sentinella del Canavese. Probabile acquirente il gruppo greco Antenna1 della famiglia Kyriakou, che però è interessato solo a Repubblica e alle radio per cui si appresterebbe subito dopo a fare a uno “ spezzatino ” vendendo parte del pacchetto. Giovedì anche l’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha decretato lo stato di agitazione permanente con “la sospensione immediata della partecipazione a tutte le iniziative editoriali speciali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: “Attacco senza precedenti alla nostra dignità”. Anche Repubblica in agitazione. Il governo convoca Gedi

La Stampa, giornalisti in assemblea permanente lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X

La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime solidarietà ai giornalisti dell'agenzia di stampa Dire che oggi, 9 dicembre, sono nuovamente in sciopero per protestare contro il pagamento incompleto e a singhiozzo degli stipendi e contro un'azienda - facebook.com Vai su Facebook

John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa, giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidiano - Fino a pochi giorni fa, l'editore erede della famiglia Agnelli aveva smentito le trattative, che sono già in fase molto avanzata ... Segnala torinotoday.it

Stampa romana, adesione record allo sciopero dei giornalisti - Lo sciopero dei giornalisti promosso dall’ Associazione Stampa Romana ha registrato un’ adesione eccezionale, con la categoria che torna a mobilitarsi in maniera compatta dopo molti anni. Scrive rainews.it