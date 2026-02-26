No al congedo paritario Sportiello M5s | Dal governo solo scuse se ne fregano delle donne

Dopo il no della destra al congedo paritario obbligatorio, il governo si è giustificato con la mancanza di coperture, scaricando la colpa sulle opposizioni che avevano presentato il disegno di legge. "La verità è che non hanno mai avuto la volontà di discutere questa proposta. Hanno fatto un disastro e si nascondono dietro a delle scuse", replica a Fanpage.it la deputata del M5S, Gilda Sportiello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

