Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo | il riscatto dopo Amici

Un giovane artista umbro ha attirato l’attenzione durante l’ultima edizione del festival di Sanremo, portando sul palco il brano Laguna. La sua performance ha attirato l’interesse del pubblico e della critica, segnando un momento importante nella sua carriera. Dopo aver partecipato a un noto talent, ora si prepara a nuove sfide, tra cui un concerto nei Magazzini Generali di Milano.

Il giovane talento umbro conquista l’Ariston con Laguna e punta già ai Magazzini Generali di Milano Il sipario di Sanremo. Il sipario di Sanremo si è alzato su una nuova stella della musica italiana perché Nicolò Filippucci ha finalmente conquistato il Leone d’Argento. Il diciannovenne perugino ha trionfato nella categoria Nuove Proposte durante la finale del 26 febbraio 2026 superando la bravissima e quotata collega Angelica Bove. La sua ballata intitolata Laguna ha saputo toccare le corde giuste del pubblico da casa ottenendo un consenso quasi plebiscitario attraverso il televoto nazionale. Questa vittoria ha il sapore dolcissimo di una rivincita personale dopo l’eliminazione bruciante subita durante Amici. 🔗 Leggi su Novella2000.it

