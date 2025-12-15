La rivincita di Nicolò Filippucci a Sarà Sanremo 2025 dopo l'eliminazione ingiusta ad Amici 24

Dopo un'eliminazione ingiusta ad Amici 24, Nicolò Filippucci si è riscatto con successo a Sarà Sanremo 2025, confermando il suo talento e la sua determinazione. La vittoria rappresenta una svolta importante nella sua carriera, dimostrando come la perseveranza possa portare a traguardi prestigiosi.

Nicolò Filippucci ha dovuto attendere per poter splendere, ha affrontato l'eliminazione in semifinale ad Amici e la rivincita con la vittoria a Sarà Sanremo 2025. Fanpage.it