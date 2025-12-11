Sanremo Giovani 2025 intervista a Nicolò Filippucci | Non vivo Sanremo come un riscatto felice di continuare il percorso con Antonia e Senza Cri

Nicolò Filippucci, protagonista di Sanremo Giovani 2025, condivide il suo percorso e la sua visione del festival. Dopo aver partecipato al talent show, il giovane artista si prepara a salire sul palco dell’Ariston, continuando a lavorare con Antonia e Senza Cri. Un percorso di crescita e passione che lo vede sempre più vicino al grande evento musicale.

Dal talent show al palco dell’Ariston, Nicolò Filippucci continua la sua ascesa, sfiorando il sogno di approdare al Festival di Sanremo. Il giovane artista umbro, classe 2006, ha superato la semifinale di Sanremo Giovani dopo un confronto serrato con Petit, trasmesso in seconda serata su Rai 2. Tra i dodici sfidanti iniziali, soltanto sei hanno ottenuto il pass per la serata conclusiva del 14 dicembre. Nel frattempo, “Laguna”, il suo brano in gara, è già diventato un successo virale, superando in poche settimane il mezzo milione di ascolti e conquistando il pubblico più giovane. Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Nicolò Filippucci. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2025, intervista a Nicolò Filippucci: “Non vivo Sanremo come un riscatto, felice di continuare il percorso con Antonia e Senza Cri”

Radio1 Rai. . Verso #Sanremo2026. Conclusa l'ultima selezione. Scelti i finalisti della sezione Giovani. Domenica al teatro del Casinò l'ultima sfida #SaràSanremo (in onda su #Rai1): solo 2 saliranno sul palco dell'Ariston. Di Miriam Mauti #GR1 #Sanremogio - facebook.com Vai su Facebook

Ai due selezionati il 14 dicembre si aggiungeranno due artisti da Area Sanremo #SanremoGiovani2025 Vai su X

Welo a Sanremo Giovani con “Emigrato”: “Voglio il successo, ma senza lasciare il mio Sud” – Intervista - Welo in corsa a Sanremo Giovani con il brano "Emigrato" racconta: “Con questo brano alzo la mano per tutti noi del Sud” ... Si legge su superguidatv.it

Sanremo Giovani 2025-2026, intervista esclusiva a Manola Moslehi - Per il secondo anno consecutivo, Manola Moslehi fa parte della Commissione Artistica di Sanremo Giovani 2025- Segnala superguidatv.it