Natale nei Sestieri 2025 | tante iniziative per portare le feste più vicine alle persone

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale nei Sestieri 2025 a Genova propone un ricco calendario di iniziative per avvicinare le festività alle persone. Promosso dal Comune attraverso il Progetto di Comunità del Centro Storico, l’evento coinvolge i quartieri della Maddalena, di Prè e del Molo, offrendo momenti di aggregazione e tradizione durante tutto il periodo natalizio.

Anche quest’anno il Comune di Genova, attraverso il Progetto di Comunità del Centro Storico, accompagna la città verso le festività con Natale nei Sestieri, un calendario diffuso di iniziative che attraversa i Sestieri della Maddalena, di Prè e del Molo. Un mese di attività che non si limita a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Natale nei Sestieri 2025: tante iniziative per portare le feste più vicine alle persone - Anche quest’anno il Comune di Genova, attraverso il Progetto di Comunità del Centro Storico, accompagna la città verso le festività con Natale nei Sestieri, un calendario diffuso di iniziative che att ... Lo riporta genovatoday.it