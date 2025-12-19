italiani sempre più anziani e soli tante le cronicità

L’Italia sta invecchiando rapidamente, con una popolazione sempre più anziana e sola. Tra cronicità, prevenzione insufficiente e stili di vita più simili a quelli nordici, il volto del paese si modifica: l’età media passerà dai 46,6 anni del 2024 a oltre 50 nel 2050. Questo scenario pone sfide importanti su accesso e qualità delle cure, evidenziando la necessità di affrontare con urgenza le criticità del sistema sanitario e sociale.

AGI - Inciampando tra cronicità, scarsa prevenzione e stili di vita sempre più nordeuropei, l'Italia ha un volto sempre più vecchio (l'età media della popolazione, che è pari a 46,6 anni nel 2024 si stima raggiungerà i 50,8 anni nel 2050) e arranca spesso su facilità di accesso e qualità delle cure. Gli anziani sono sempre più soli: il 40% vive questa condizione (1,3 milioni di uomini ultra 65enni e 3,1 milioni donne) e, circa 1,3 milioni over 75 anni, non ricevono un aiuto adeguato in relazione ai bisogni della vita quotidiana e alle necessità di tutti i giorni. E' questa in estrema sintesi la situazione che emerge dalla XXII edizione del Rapporto Osservasalute (2025), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi a Roma all'Università Cattolica. 🔗 Leggi su Agi.it

