" Msna? Si rischia di fare un passaggio distorto, associando i Minori stranieri non accompagnati alla delinquenza minorile: è un aspetto che va analizzato, ma anche sfatato". A evidenziarlo è il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Brescia, Mauro Ricca, che, nella sua relazione annuale, ha sottolineato come quello dei Msna sia il tema più emergente. Da qui è nato un progetto di ricerca con due studentesse universitarie e Carlo Alberto Romano, docente di criminologia dell’Università degli Studi di Brescia. "L’analisi dei sistemi di accoglienza dei Msna in Europa è stata affiancata a un’analisi criminologica – sottolinea Ricca – perché a volte si può fare un passaggio distorto, ovvero Msna, non inserimento sul territorio e, quindi, delinquenza minorile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Nessun legame con la delinquenza. L’emergenza è l’inserimento sociale"

