Giallo intossicazione Pietracatella nessun legame con il mulino | ‘Nessuna contaminazione’ la nuova ipotesi

Recenti indagini a Pietracatella escludono collegamenti con il mulino riguardo all’intossicazione. La nuova ipotesi suggerisce che l’evento sia collegato al pasto del 23 dicembre, con le autorità che hanno seguito il protocollo previsto per garantire sicurezza e approfondire le cause. Attualmente, non sono state riscontrate contaminazioni e le indagini continuano per chiarire quanto accaduto.

La possibile intossicazione potrebbe essere legata al pasto del 23 dicembre: ‘Seguito il protocollo’. Non esisterebbe alcun collegamento tra l’attività del mulino di Pietracatella e la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni. È quanto emerge dalle informazioni raccolte in ambienti investigativi e confermate da fonti vicine all’inchiesta coordinata dalla Procura di Campobasso. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi su una possibile contaminazione da veleno per topi o sostanze tossiche provenienti da farine prodotte localmente vengono definite prive di fondamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giallo intossicazione Pietracatella, nessun legame con il mulino: ‘Nessuna contaminazione’, la nuova ipotesi Leggi anche: Morte per intossicazione in Molise, ipotesi di contaminazione della farina con il veleno per topi Leggi anche: Campobasso, madre e figlia morte per "intossicazione alimentare", tra le ipotesi "contaminazione con veleno per topi" e "tossinfezione chimica" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sara e Antonella Di Vita morte per intossicazione a Pietracatella: i carabinieri esaminano frigo e dispensa - Intanto sono stabili le condizioni del padre e marito delle vittime, Giovanni Di Vita, 55 anni, ricoverato in rianimazione all'ospedale Spallanzani di Roma, e dove è stata trasferita solo per ... tg.la7.it

L'Ucraina al centro dei negoziati in Florida e del dibattito politico in Italia, dove si deve approvare in extremis anche la Manovra 2026. L'inchiesta sui fondi ad Hamas prosegue, mentre è giallo sull'intossicazione mortale di Campobasso e una donna uccisa a M - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.