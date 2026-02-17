Usa Trump | Nessun legame con Epstein
Donald Trump ha affermato lunedì sera a bordo dell’Air Force One di non avere alcun collegamento con Jeffrey Epstein, dopo che sono emerse nuove accuse contro il finanziere. Trump ha spiegato di non conoscere Epstein bene e di non aver mai partecipato alle sue feste. La dichiarazione arriva in un momento in cui si intensificano le indagini sui rapporti tra Epstein e diverse personalità di spicco.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì sera a bordo dell'Air Force One di non avere "nulla a che fare con Jeffrey Epstein". Trump ha detto ai giornalisti che altre persone sono state "coinvolte" dopo essere state citate nei documenti su Epstein, e ha menzionato l'ex presidente Bill Clinton.
Documenti Epstein rivelano contatti tra Gates e figure legate al caso, ma nessun legame diretto con Melinda o Russia
Nuovi documenti sequestrati dopo l’arresto di Jeffrey Epstein fanno emergere contatti tra Bill Gates e alcune figure legate al caso.
Trump: Nessun militare USA ucciso e nessun equipaggiamento perso SOTTOTITOLI
Il 3 gennaio 2026, a Mar-a-Lago, il presidente Trump ha dichiarato che nessun militare statunitense è stato ucciso e nessun equipaggiamento perso.
