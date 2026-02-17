Usa Trump | Nessun legame con Epstein

Donald Trump ha affermato lunedì sera a bordo dell’Air Force One di non avere alcun collegamento con Jeffrey Epstein, dopo che sono emerse nuove accuse contro il finanziere. Trump ha spiegato di non conoscere Epstein bene e di non aver mai partecipato alle sue feste. La dichiarazione arriva in un momento in cui si intensificano le indagini sui rapporti tra Epstein e diverse personalità di spicco.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lunedì sera a bordo dell'Air Force One di non avere "nulla a che fare con Jeffrey Epstein". Trump ha detto ai giornalisti che altre persone sono state "coinvolte" dopo essere state citate nei documenti su Epstein, e ha menzionato l'ex presidente Bill Clinton.

Nuovi documenti sequestrati dopo l’arresto di Jeffrey Epstein fanno emergere contatti tra Bill Gates e alcune figure legate al caso.

Trump reacts to latest release of Epstein files

