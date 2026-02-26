Per Nerdpool non si tratta semplicemente di seguire un evento, ma di affiancare una realtàche negli anni ha costruito con coerenza la propria identità nel panorama culturale abruzzese. Attiva dal 2005, la manifestazione è oggi uno degli appuntamenti più longevi del territorio,punto di riferimento per chi vive il fumetto come espressione artistica e linguaggioculturale. Negli anni è cresciuta con continuità, mantenendo un forte legame con il territorio e con la comunità degli appassionati. L’edizione 2026 sarà dedicata a Poison Ivy, in occasione del 60° anniversario dalla suaprima apparizione. Un personaggio iconico e stratificato, capace di attraversare epoche einterpretazioni diverse, perfetto per raccontare le molte anime del fumetto contemporaneo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - NerdPool sarà Main Media Partner di Lanciano nel Fumetto 2026

Sponsor Roma, vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, in chiusura il partner principale: ecco quale saràLa Roma è sempre più vicina a chiudere l’accordo per il nuovo Main Sponsor della maglia.

Leggi anche: GlitterBeam Italia confermata Media Partner ufficiale dell'Irpinia Pride 2026