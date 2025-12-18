Sponsor Roma vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica in chiusura il partner principale | ecco quale sarà
Roma si avvicina a un'importante svolta: dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, il club è in fase avanzata per ufficializzare il nuovo main sponsor. La trattativa sta entrando nella fase conclusiva, segnando un passo decisivo per il futuro dei giallorossi. L’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il club accelera per definire l’accordo che potrebbe rivoluzionare l’immagine e le finanze della squadra.
Sponsor Roma, vicino l'accordo con il nuovo main sponsor! Dopo l'annuncio di Wizz Air sulla manica, il club giallorosso accelera per il partner principale La Roma è sempre più vicina a chiudere l'accordo per il nuovo Main Sponsor della maglia. Un obiettivo dichiarato già nelle scorse settimane da Michael Gandler, nuovo responsabile commerciale del club.
