Sponsor Roma vicino l’accordo con il nuovo main sponsor! Svolta vicina dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica in chiusura il partner principale | ecco quale sarà

Roma si avvicina a un'importante svolta: dopo l’annuncio di Wizz Air sulla manica, il club è in fase avanzata per ufficializzare il nuovo main sponsor. La trattativa sta entrando nella fase conclusiva, segnando un passo decisivo per il futuro dei giallorossi. L’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il club accelera per definire l’accordo che potrebbe rivoluzionare l’immagine e le finanze della squadra.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.