Neonato in gravissime condizioni un volo salvavita autorizzato dal governo lo porta a Torino dalla Sardegna

Un neonato ricoverato a Sassari, in gravissime condizioni, è stato trasferito d'urgenza a Torino con un volo salvavita. Lo ha effettuato un areo del 31° Stormo di Ciampino dell’aeronautica militare ieri, 25 febbraio. Il volo è partito dall'aeroporto di Alghero ed è atterrato a Caselle Torinese con a bordo il piccolo paziente, la mamma e una equipe medica specializzata. All’arrivo, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto del bimbo verso la struttura ospedaliera torinese per il ricovero. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

