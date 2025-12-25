Gli si impiglia lo scarpone nella rete | 32enne cade dalla seggiovia e precipita per 10 metri è in condizioni gravissime

Grave incidente sugli impianti di Piancavallo, frazione montana di Aviano, in provincia di Pordenone. Un uomo di 32 anni, residente a Mortara (Pavia), è precipitato per circa dieci metri da una seggiovia nella tarda mattinata di mercoledì 24 dicembre. Le sue condizioni sono gravissime: dopo un delicato intervento chirurgico è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne – dipendente di una baita-ristorante in quota – stava rientrando a valle e aveva appena preso la seggiovia Tremol Uno. L’impianto si trovava a circa 1.600 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

