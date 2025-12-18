Corale Padre Pier Battista domenica 21 dicembre il concerto nella Chiesa di Sant' Antonio
Domenica 21 dicembre, la Chiesa di Sant'Antonio ospiterà il Corale Padre Pier Battista, un evento che promette emozioni profonde e un’atmosfera di festa. Nella cornice della rassegna natalizia ‘Falconara si accende’, il concerto sarà un’occasione speciale per vivere la magia del Natale attraverso musica e spiritualità, un momento di unione e riflessione per tutta la comunità.
FALCONARA - Falconara si prepara a vivere un momento di grande intensità musicale e spirituale nell’ambito della rassegna natalizia ‘Falconara si accende’. Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19.15, la chiesa di Sant’Antonio di Padova ospiterà il concerto ‘In una città della Galilea’, presentato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
