Giorno del ricordo | Una delle pagine più dolorose della nostra storia

Martedì 10 febbraio si è tenuta a Pordenone la cerimonia per il Giorno del Ricordo. Centinaia di persone si sono ritrovate nella sede dell'ex provincia per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Le autorità locali hanno deposto corone di fiori e ascoltato discorsi che hanno ricordato una delle pagine più dolorose della nostra storia. Nessuna grande folla, ma un momento semplice e diretto per mantenere viva la memoria.

Si è svolta martedì 10 febbraio, nella sede dell'ex provincia di Pordenone, la cerimonia per il Giorno del ricordo. Una ricorrenza nata per ricordare le vittime delle foibe e l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terra. Alla celebrazione hanno partecipato tutte le principali.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Giorno del ricordo Giorno del Ricordo, Fontana: "Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia" – Il video La Camera dei Deputati ricorda oggi le vittime delle foibe e l’esodo forzato dei italiani dall’Istria, dal Friuli e dalla Dalmazia. Giornata del ricordo, a Marina si commemorano le vittime delle Foibe: "Una delle pagine più dolorose del Novecento" Questa mattina a Marina di Ravenna si sono svolte le celebrazioni ufficiali per la Giornata del Ricordo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Giorno del Ricordo, Fontana: Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia Ultime notizie su Giorno del ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Giorno del Ricordo, 10 febbraio; MILANO È MEMORIA. LE INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO - Milano Memoria; Eventi per il Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, Giuli: La mostra sugli esuli giuliano-dalmati ha un forte impatto emotivoLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it Giorno del Ricordo, Bergamo onora le vittime delle Foibe - Le fotoIL RICORDO. Alla Rocca la deposizione delle corone. La sindaca Carnevali: «Una vicenda rimasta a lungo ai margini del racconto pubblico». Il ricordo dell’esodo, della strage di Vergarolla e l’omaggio ... ecodibergamo.it #Tg2000 - Giorno del #Ricordo, Mattarella e Meloni alle #celebrazioni per le vittime delle #foibe #10febbraio #TV2000 #Esodo #GiorgiaMeloni #Mattarella #Storia - facebook.com facebook #MARGHERA • Uniti per non dimenticare la tragedia delle #foibe. Oggi, nel Giorno del Ricordo, la città ha commemorato le vittime di una tragedia che non dobbiamo dimenticare. È successo e può succedere ancora. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.