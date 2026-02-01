Incidenti e decessi nel tragitto casa-lavoro in aumento Fenomeno preoccupante

Questa mattina si sono verificati diversi incidenti lungo le strade che collegano casa e lavoro. Le vittime sono aumentate nelle ultime settimane, e l’ultimo bilancio parla di decessi e feriti gravi. Molti automobilisti e ciclisti tornano a casa dopo una giornata intensa, spesso stanchi e distratti, aumentando il rischio di incidenti. La situazione preoccupa le forze dell’ordine, che chiedono maggiore attenzione e rispetto delle regole alla guida.

Focus sulla fascia 30-64 anni e sugli incidenti in itinere (+10% di esiti mortali nel 2024 rispetto al 2023). Campagna regionale dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale Tornare a casa in auto dopo un'intera giornata di lavoro. Partire la mattina presto per raggiungere l'azienda o l'ufficio, spesso a bordo di un mezzo proprio, anche a due ruote. È in questi spostamenti quotidiani che si collocano gli incidenti in itinere, cioè quelli che coinvolgono lavoratrici e lavoratori nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa e in altri trasferimenti connessi all'attività professionale. In Emilia-Romagna, le denunce all'Inail sono passate dalle 10.

