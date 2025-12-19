Artem Tkachuk di Mare Fuori | Mi hanno fatto un Tso sono stato ricoverato 13 giorni Non provo più niente in questa vita né dolore né niente
Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, condivide un momento difficile della sua vita. Dopo un ricovero di 13 giorni e un Tso, l’attore ha deciso di prendersi una pausa dai social, rivelando di sentirsi apatico e senza emozioni. La sua testimonianza apre uno sguardo sincero sulla complessità delle sfide personali e il bisogno di silenzio e riflessione.
L’attore, diventato famoso per il ruolo di Pino, ha scelto Instagram per raccontare il periodo più difficile della sua vita recente e per annunciare la decisione di allontanarsi dai social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
