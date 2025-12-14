Ponte sullo Stretto Salvini dal palco di Atreju | Si farà Non ci fermeranno né alghe né pipistrelli né piccioni
Durante un intervento a Atreju, Matteo Salvini ha ribadito l’impegno del governo nel realizzare il Ponte sullo Stretto, affermando che i lavori si avvieranno nonostante le opposizioni di alcune associazioni e gruppi ambientalisti. Salvini ha sottolineato l’importanza dell’opera per l’unità del Paese, promettendo di fare tutto il possibile per portare avanti il progetto.
"Il Paese non può essere unito se tutta l'Italia non è unita. Io do la mia parola e farò di tutto per avviare i benedetti cantieri per il Ponte sullo Stretto. Non ci fermeranno le alghe, i pipistrelli e i piccioni, sarà un’opera pubblica che il mondo studierà e invidierà". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo ad Atreju. Feedpress.me
