Ponte sullo Stretto Salvini dal palco di Atreju | Si farà Non ci fermeranno né alghe né pipistrelli né piccioni

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento a Atreju, Matteo Salvini ha ribadito l’impegno del governo nel realizzare il Ponte sullo Stretto, affermando che i lavori si avvieranno nonostante le opposizioni di alcune associazioni e gruppi ambientalisti. Salvini ha sottolineato l’importanza dell’opera per l’unità del Paese, promettendo di fare tutto il possibile per portare avanti il progetto.

"Il Paese non può essere unito se tutta l'Italia non è unita. Io do la mia parola e farò di tutto per avviare i benedetti cantieri per il Ponte sullo Stretto. Non ci fermeranno le alghe, i pipistrelli e i piccioni, sarà un’opera pubblica che il mondo studierà e invidierà". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo ad Atreju. Feedpress.me

ponte stretto salvini palcoSalvini dal palco di Atreju contro i “maranza rompicoglioni”. E rilancia innalzamento tetto del contante - Salvini dal palco di Atreju tocca i principali temi cari alla Lega, dal Ponte sullo Stretto alla lotta ai "maranza", fino alla difesa dell'innalzamento ... fanpage.it

ponte stretto salvini palcoPonte sullo Stretto, Salvini: «Farò di tutto per avviare i cantieri» - Ad Atreju il vicepremier Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina, come simbolo di un’Italia unita da Nord a Sud. quotidianodelsud.it

ponte sullo stretto salvini dal palco di atreju si far224 non ci fermeranno n233 alghe n233 pipistrelli n233 piccioni

© Feedpress.me - Ponte sullo Stretto, Salvini dal palco di Atreju: “Si farà. Non ci fermeranno né alghe, né pipistrelli, né piccioni”

Più contanti, ponte sullo Stretto e Maranza rompicoglioni. Salvini sul palco di Atreju

Video Più contanti, ponte sullo Stretto e Maranza rompicoglioni. Salvini sul palco di Atreju