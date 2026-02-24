NBA i risultati della notte 24 febbraio | Vassell-Wembanyama e gli Spurs vincono il big match contro i Pistons

Vassell e Wembanyama hanno guidato gli Spurs alla vittoria contro i Pistons, una partita decisa da un canestro decisivo negli ultimi secondi. La notte NBA ha visto anche altre due gare, con i risultati che hanno sorpreso molti tifosi. I giocatori più giovani hanno mostrato grande determinazione in un match molto combattuto. La sfida tra le due squadre ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di basket, lasciando molti a discutere delle prossime mosse.

Tre le partite disputate nella notte NBA: del resto, dopo un fine settimana che ha realmente regalato ogni genere possibile di situazioni, la settimana riparte all’insegna di una relativa calma anche se qui di mezzo c’è pur sempre quello che, a tutti gli effetti, è un big match. E i protagonisti sono anche figure che, normalmente, il loro spazio sulle copertine non lo trovano. Ma andiamo con ordine. La sfida più attesa coinvolge la prima della Eastern Conference e la seconda della Western Conference. E i Detroit Pistons (42-14) sono costretti a cedere ai San Antonio Spurs (41-16) per 103-114 anche perché agli Spurs entra un’ottima serata di Devin Vassell da 28 punti, oltre ai 21 on 17 rimbalzi di Victor Wembanyama. 🔗 Leggi su Oasport.it

NBA, i risultati della notte (20 gennaio): Harden ne fa 36 e trascina i Clippers, Wembanyama decisivo per gli Spurs. Vittorie anche per Pistons e ThunderNella notte NBA del 20 gennaio, sono andate in scena nove partite con protagonisti di rilievo.

Basket, i risultati della notte NBA (11 febbraio): Wembanyama trascina gli Spurs, gli Indiana Pacers battono i KnicksQuesta notte l’NBA ha visto due partite interessanti.

