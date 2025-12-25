LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs NBA 2026 in DIRETTA | dalle 20.30 il big match natalizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  20:22 In corso anche il primo match di questa abbuffata natalizia. Fasi finali della sfida che coinvolge i New York Knicks ed i Cleveland Cavaliers. 20:18 Sfida di vertice della Western Conference tra i campioni in carica ed i texani. 20:13 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, secondo incontro del Christmas Day 2925 di Nba. Poco meno di 20 minuti all’inizio del match. Buongiorno, buon Natale e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di uno dei cinque match in programma nel Christmas day di NBA. In campo alle 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

