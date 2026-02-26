Sono sei le partite della notte NBA. Si affrontavano le numero uno delle due Conference e a spuntarla è stata Detroit. I Pistons infatti hanno superato OKC per 124-116, costruendosi la vittoria con un secondo ed un terzo quarto entrambi da 36 punti, parziali nei quali è arrivato l’allungo decisivo per il successo. I principali protagonisti sono Cade Cunningham (29 punti e 13 asssist) e Jalen Duren (29 punti e 15 rimbalzi), mentre per i Thunder, con davvero tante assenze (Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ed Holmgren) il migliore è stato Jaylin Williams con 30 punti e 11 rimbalzi. Non si fermano più i San Antonio Spurs, che sono arrivati alla decima vittoria consecutiva, superando in Canada i Toronto Raptors per 110-107 grazie ad una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto, chiuso per 32-17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte. Detroit batte OKC, decimo successo di fila per San Antonio

Leggi anche: NBA 2026, i risultati della notte: OKC vince contro i Lakers, bene Cleveland e Detroit

NBA, i risultati della notte. Cadono Detroit e OKC, vittorie di Houston e BostonSono otto le partite di una notte NBA dove cadono entrambe le squadre al numero uno di Eastern e Western Conference.

Temi più discussi: Usa Stars vince l'All Star Game: l'MVP è Anthony Edwards; NBA 2026, i risultati della notte. Doncic trascina i Lakers nel derby, vincono Cleveland ed OKC; NBA, risultati della notte: i Celtics battono i Lakers, OKC ferma la striscia di Cleveland; Wembanyama alza il muro, San Antonio vince la battaglia di Detroit. Dopo un mese, vince Sacramento.

NBA 2026, i risultati della notte. Detroit batte OKC, decimo successo di fila per San AntonioSono sei le partite della notte NBA. Si affrontavano le numero uno delle due Conference e a spuntarla è stata Detroit. I Pistons infatti hanno superato OKC per 124-116, costruendosi la vittoria con un ... oasport.it

Basket, i risultati della notte NBA (25 febbraio): non sbagliano Celtics e Thunder, sconfitte per Knicks e LakersProsegue la lunga regular-sesaon dell'NBA 2025-2026. In attesa di scoprire le squadre che parteciperanno ai play-in e playoff, nella notte italiana sono ... oasport.it

I San Antonio Spurs hanno dominato i Sacramento Kings (139-122), assicurandosi l'ottava vittoria consecutiva. Ad Austin gli Spurs hanno beneficiato di 28 punti, 15 rimbalzi, 6 assist messi a referto da Victor Wembanyama. #ANSA - facebook.com facebook