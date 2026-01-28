Generali Italia punta su rete e innovazione Il general manager Monacelli | Concluso il piano di integrazione con Cattolica debutterà la più grande rete di consulenti in Italia
Generali Italia annuncia il lancio della più grande rete di consulenti in Italia, dopo aver completato l’integrazione con Cattolica. Il general manager Monacelli spiega che l’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio e offrire servizi sempre più innovativi a famiglie e imprese. La rete distributiva diventa così il cuore della strategia, puntando su competenza e tecnologia per rispondere alle esigenze di clienti sempre più esigenti.
Generali sempre più al fianco di famiglie e imprese. Un ruolo in cui la rete distributiva ha un posto in primo piano. «La centralità della rete è un nostro fattore distintivo», spiega Massimo Monacelli, General ManagerdiGenerali Italia. «Per questo abbiamo una strategia di ingaggio e coinvolgimento molto strutturata che si declina in momenti di confronto, in piani di formazione e in investimenti per lo sviluppo continuo delle competenze. A questo si affiancano eventi in presenza, di cui il tour commerciale è il clou, e appuntamenti in streaming che ci consentono di raggiungere contemporaneamente gli oltre 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Generali Italia
Sicilia 2025 punta sull’integrazione: Premio Innovazione, una rete che valorizza ricerca, startup e investimenti territoriali
Alessandro Carluccio general manager di Popeyes Italia
Alessandro Carluccio è il nuovo general manager di Popeyes Italia.
Ultime notizie su Generali Italia
Argomenti discussi: Ciclone Harry, Generali al fianco del Sud Italia: scattano le misure straordinarie per clienti e agenti; Generali lancia GenerAzione Investimento; LIUC-Banca Generali, è Next Gen il 21% dei clienti; Mps-Mediobanca, gelo su Generali: Lovaglio alla prova del piano - pagina 10.
Finanza e imprese, alleanza strategica. Banca Generali punta su IntermonteNEGLI ULTIMI ANNI le aziende italiane hanno dimostrato grande resilienza e capacità di innovazione, affermandosi sia sul mercato interno che su quello internazionale, anche in contesti di instabilità ... quotidiano.net
Generali Italia: Alleanza Assicurazioni presenta il 4° rapporto Edufin IndexL’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani resta sotto la sufficienza (56/100), è ciò che emerge dai risultati della quarta edizione dell’Edufin Index, presentato oggi a Roma da ... affaritaliani.it
GenerAzione Investimento di Generali Italia è la soluzione assicurativa che ti permette di attingere a un mare di opportunità finanziarie per tenere salda la rotta verso i tuoi obiettivi. Potrai diversificare e personalizzare l’investimento per gestire con efficacia - facebook.com facebook
Scegli GenerAzione Investimento di Generali Italia per attingere a un mare di opportunità finanziarie e tenere salda la rotta verso i tuoi obiettivi. Diversifichi e personalizzi l'investimento nel tempo con l’aiuto del tuo Consulente Generali: generali.it/risparmio-inv x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.