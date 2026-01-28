Generali Italia annuncia il lancio della più grande rete di consulenti in Italia, dopo aver completato l’integrazione con Cattolica. Il general manager Monacelli spiega che l’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio e offrire servizi sempre più innovativi a famiglie e imprese. La rete distributiva diventa così il cuore della strategia, puntando su competenza e tecnologia per rispondere alle esigenze di clienti sempre più esigenti.

Generali sempre più al fianco di famiglie e imprese. Un ruolo in cui la rete distributiva ha un posto in primo piano. «La centralità della rete è un nostro fattore distintivo», spiega Massimo Monacelli, General ManagerdiGenerali Italia. «Per questo abbiamo una strategia di ingaggio e coinvolgimento molto strutturata che si declina in momenti di confronto, in piani di formazione e in investimenti per lo sviluppo continuo delle competenze. A questo si affiancano eventi in presenza, di cui il tour commerciale è il clou, e appuntamenti in streaming che ci consentono di raggiungere contemporaneamente gli oltre 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Generali Italia punta su rete e innovazione Il general manager Monacelli: «Concluso il piano di integrazione con Cattolica debutterà la più grande rete di consulenti in Italia»

