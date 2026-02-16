Treni vertice al Viminale | più controlli sull’intera rete

Il ministro dell’Interno ha convocato un vertice al Viminale dopo che si sono registrati recenti atti di vandalismo e tentativi di intrusione sulle ferrovie italiane. Durante l’incontro, sono state pianificate nuove misure di sicurezza, tra cui l’uso di droni per sorvegliare le zone più a rischio, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con l’intelligenza artificiale, e l’attivazione di pattuglie congiunte tra FS Security e forze dell’ordine. Inoltre, si prevede di installare nuove recinzioni lungo le tratte più strategiche, come quelle dell’Alta Velocità.

Roma, 16 feb. (askanews) – Droni per presidiare le aree sensibili, rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza anche con l'impiego dell'intelligenza artificiale, pattuglie congiunte FS Security-Forze dell'ordine ed estensione delle recinzioni lungo le infrastrutture più rilevanti e la rete dell'Alta Velocità. Sono alcune delle misure analizzate, dopo i recenti episodi di danneggiamento, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo rendono noto fonti del Ministero dell'Interno. Alla riunione, presieduta al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato i vertici delle Forze di polizia, dei servizi di intelligence e di Ferrovie dello Stato Italiane.