Scuola di Crotone nega ricordo su naufragio Cutro gli studenti

Il liceo di Crotone ha deciso di non permettere agli studenti di ricordare il naufragio di Cutro, impedendo così di commemorare le vittime. La scuola ha inviato una nota ufficiale che blocca ogni iniziativa in tal senso, suscitando le proteste degli insegnanti e delle famiglie. Alla base di questa scelta ci sarebbe una direttiva del Ministero dell’Istruzione, che ha vietato qualsiasi evento pubblico legato all’accaduto. Di conseguenza, gli studenti non avranno modo di esprimere il loro cordoglio nel locale istituto.

La Memoria Ostacolata: Un Liceo di Crotone Blocca la Commemorazione del Naufragio. Una circolare del Ministero dell'Istruzione ha impedito alla Flc Cgil di organizzare un evento commemorativo all'Istituto Polo Tecnico Professionale "A.M. Barlacchi – A. Lucifero" di Crotone in memoria delle vittime del naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023. La vicenda, emersa il 14 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul ruolo della scuola nel confrontarsi con temi sociali complessi come l'immigrazione. Il Blocco dell'Iniziativa e le Motivazioni Ufficiali. L'iniziativa della Flc Cgil, che prevedeva la partecipazione di studenti, educatori e rappresentanti sindacali, mirava a sensibilizzare sui motivi che spingono le persone ad abbandonare i propri paesi d'origine e a dare voce ai sopravvissuti al naufragio.