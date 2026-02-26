Cutro | tre anni La notte fra il 25 e il 26 febbraio 2023 il naufragio 94 morti

Di seguito un comunicato diffuso dal comitato 3 ottobre: A tre anni dal naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 sulla spiaggia di Steccato di Cutro, il Comitato 3 ottobre ricorda le 94 persone che persero la vita e tutte quelle che risultano ancora disperse. Cutro non è un evento chiuso nel passato. È un capitolo ancora aperto. Nel caso del naufragio di Cutro, la maggior parte delle vittime è stata identificata grazie al riconoscimento diretto da parte dei familiari. Circa 76 salme sono state rimpatriate nei Paesi di origine. Attualmente dieci salme risultano sepolte presso il cimitero di Borgo Panigale a Bologna, due a Crotone e sette nel cimitero di Cutro, di cui sei non ancora identificate. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

