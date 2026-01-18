Hanno guadagnato più di 250 mila euro su Onlyfans senza dichiararli al Fisco | due influencer italiane nel mirino della Finanza

Due influencer italiane sono finite nel mirino della Guardia di Finanza per aver guadagnato oltre 250 mila euro su OnlyFans senza dichiararli. Questa situazione evidenzia come, anche in piattaforme digitali, i redditi devono essere regolarmente dichiarati e tassati. L’episodio sottolinea l’importanza di rispettare le norme fiscali, anche in contesti che sembrano offrire guadagni rapidi e facili.

OnlyFans promette guadagni facili e immediati, spesso lontani dai circuiti tradizionali del lavoro. Ma quando i compensi crescono e diventano continui, anche il fisco entra in gioco. È quanto emerge dall’indagine conclusa dalla Guardia di Finanza di Lodi su due creator italiane, entrambe poco più che ventenni, diventate popolari sulla piattaforma di contenuti per adulti. Secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, le due influencer avrebbero incassato complessivamente oltre 250 mila euro tra il 2021 e il 2025 senza mai dichiararli. I soldi arrivavano dagli abbonamenti mensili pagati dai follower per accedere ai contenuti e da ulteriori somme versate come “donazioni”, accreditate direttamente sui conti correnti personali tramite bonifico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In cinque anni avevano guadagnato una 130mila euro e l’altra 120mila - facebook.com facebook