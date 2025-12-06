Nasce il Circolo di Sinistra Italiana Bertinoro–Forlimpopoli | Presidio nelle Aree interne e per la scuola pubblica
Nascita il Circolo Bertinoro–Forlimpopoli di Sinistra Italiana, un gruppo già attivo dalla scorsa primavera in occasione delle elezioni comunali e ora operativo in modo stabile nei due Comuni. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare il radicamento locale e dare voce a chi, secondo il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
