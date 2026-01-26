nuovo circolo a montignoso una sede di sinistra italiana intitolata a teresa noce

Il nuovo circolo di Sinistra Italiana a Montignoso, dedicato a Teresa Noce, è stato inaugurato sabato, al termine della manifestazione contro il decreto sicurezza. La sede rappresenta un punto di riferimento per il confronto e l’impegno politico nel territorio, mantenendo vivo il ricordo della figura di Teresa Noce, figura storica della sinistra italiana. L’apertura si inserisce in un percorso di partecipazione e dialogo con la comunità locale.

Il Circolo di ‘ Sinistra Italiana ’ a Montignoso, intitolato a Teresa Noce, è stato inaugurato sabato al termine della manifestazione contro il decreto sicurezza. Lo spazio, posto al centro di Montignoso, si candida ad essere un luogo di confronto ed elaborazione non solo per Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra, ma per quanti vogliono dare un contributo di partecipazione alla vita politica e sociale del comune e più in generale del paese. All’inaugurazione la segretaria del circolo e capogruppo in consiglio comunale di Sinistra Italiana, Donatella Berti, ha ricordato con emozione i valori che hanno sempre animato le sedi della sinistra riferendosi a figure come la madre costituente Teresa Noce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nuovo circolo a Montignoso. Una sede di Sinistra Italiana intitolata a Teresa NoceAll’inaugurazione la segretaria Donatella Berti, Matteo Bartolini, Daniele Terzoni e Dario Danti Sarà luogo di confronto. Già sul tavolo la richiesta di primarie per la candidatura a sindaco. lanazione.it

