Nasce Federazione nazionale startup Cnl

È stata annunciata ufficialmente la creazione di una nuova federazione dedicata alle startup. L’evento si è svolto presso la Camera dei Deputati, segnando un passo importante per il settore emergente. La federazione si propone di rappresentare le esigenze delle giovani imprese innovative e di promuoverne lo sviluppo a livello nazionale. La presentazione ha attirato l’attenzione di vari protagonisti del mondo imprenditoriale e politico.

(Adnkronos) – E' stata presentata ufficialmente presso la Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio la Federazione nazionale startup Cnl, una nuova realtà nata con l'obiettivo di aggregare, rappresentare e sostenere le startup innovative italiane nel dialogo con le istituzioni e il mondo del lavoro. L'ecosistema delle startup innovative in Italia continua a essere un elemento.