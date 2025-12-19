architetti campania nasce la federazione regionale

Un progetto unitario per dare forza ai territori Con la seduta costitutiva del 19 dicembre a Roma prende ufficialmente vita la Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania. L’organismo riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno e nasce con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza politica e istituzionale della professione, sia a livello regionale che nazionale. La Federazione risponde a un’esigenza concreta: costruire una visione condivisa tra territori diversi ma uniti dalle stesse problematiche legate allo sviluppo urbano, alla qualità dell’architettura e alla tutela del paesaggio. 🔗 Leggi su Parlami.eu

