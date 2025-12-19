Ordini degli Architetti PPC della Campania | nasce la nuova Federazione

Il 19 dicembre a Roma è nata la nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, un organismo unitario che raggruppa le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Un passo importante per rafforzare la rappresentanza e la voce degli architetti campani, promuovendo sinergie e valorizzando il ruolo professionale sul territorio. Un nuovo capitolo per l’architettura regionale, volto a consolidare l’identità e l’influenza degli architetti PPC campani

Il 19 dicembre, a Roma, si è svolta la seduta costitutiva che sancisce la nascita della nuova Federazione degli Ordini degli Architetti PPC della Campania, organismo unitario che riunisce Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: NASCE IN CONFCOMMERCIO CAMPANIA LA FEDERAZIONE DEGLI ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE Leggi anche: Firmato il protocollo d’intesa tra la Federcalcio e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli, restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli: rinasce lo slargo di via Santa Caterina; Rinasce largo Santa Caterina da Siena a Chiaia: panchine di legno e street art; Pozzuoli, seconda edizione di RocCocò Fest. A Napoli il Coordinamento degli Ordini degli Architetti del Sud - Si è svolta presso la nuova sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia in via Brin, una giornata di confronto e lavoro che ha riunito, nell’ambito ... rainews.it "DNA dell’immobile: riscoprire lo stato legittimo tra tolleranze e sanatorie" è il titolo del convegno tenutosi con successo venerdì scorso al teatro cinema "La Fabrica" di Avigliana. L’evento è stato organizzato dagli Ordini torinesi di Ingegneri e Architetti e dal Co - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.