Ladri scordano il Gps sullo scooter e guidano i carabinieri nel deposito di moto rubate | erano nascoste nei container
I ladri hanno lasciato il GPS acceso sullo scooter rubato, e così i carabinieri sono riusciti a trovarli. Dopo aver ricevuto una denuncia, hanno seguito il segnale e sono arrivati al deposito nascosto tra i container. Le moto erano tutte lì, pronte per essere rivendute, ma questa volta sono finiti in manette.
Come hanno fatto i carabinieri a scoprire un deposito di moto rubate a Monte Compatri: dalla denuncia al segnale gps, fino alla scoperta.🔗 Leggi su Fanpage.it
