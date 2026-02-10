Ladri scordano il Gps sullo scooter e guidano i carabinieri nel deposito di moto rubate | erano nascoste nei container

I ladri hanno lasciato il GPS acceso sullo scooter rubato, e così i carabinieri sono riusciti a trovarli. Dopo aver ricevuto una denuncia, hanno seguito il segnale e sono arrivati al deposito nascosto tra i container. Le moto erano tutte lì, pronte per essere rivendute, ma questa volta sono finiti in manette.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.