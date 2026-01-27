La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 si avvicina, con preparativi che coinvolgono circa 1.500 paia di scarpe, 7,5 km di tessuto e 70 parrucchieri. A dieci giorni dall’evento, si prospetta uno degli appuntamenti più imponenti e memorabili della storia olimpica, previsto per il 6 febbraio allo Stadio San Siro.

Milano, 27 gennaio 2026 – A dieci giorni dal suo inizio, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno degli appuntamenti più imponenti e spettacolari nella storia dei Giochi. Sarà per la prima volta una Cerimonia diffusa, che si svolgerà in località diverse: un evento di portata globale, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e mette in campo competenze artistiche, tecniche e organizzative di altissimo livello. MILANO 21 GENNAIO 2026 STENDARDI OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026 DAVANTI ALLO STADIO SAN SIRO DI MILANO DOVE PROCEDONO I LAVORI PER LA CERIMONIA DI APERTURA IN PROGRAMMA IL 6 FEBBRAIO 2026 FOTO ROBY BETTOLINI Gli artisti sul palco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerimonia Milano Cortina, i numeri dietro le quinte: 1.500 paia di scarpe, 7,5 km di tessuto e 70 parrucchieri

