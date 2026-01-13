Dietrofront Joao Gomes | l’annuncio di Romano raffredda i tifosi

Dopo le recenti speculazioni, Romano ha ufficialmente smentito l’interesse del Napoli per Joao Gomes, raffreddando l’entusiasmo dei tifosi. La notizia rappresenta un chiarimento importante per il mercato azzurro, che aveva visto nel brasiliano un possibile rinforzo. Ora resta da capire quali saranno i prossimi passi della società e come evolverà la strategia di rafforzamento della squadra.

Il nome di Joao Gomes aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi del Napoli, soprattutto dopo le voci circolate nelle ultime ore su un possibile affondo imminente. L'ipotesi di un arrivo già a gennaio, però, è stata rapidamente ridimensionata. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, che ha raffreddato il clima attorno alla trattativa, spiegando come la situazione sia ancora lontana da una svolta concreta. Uno scenario che riporta il discorso su binari più prudenti, tra concorrenza e tempi lunghi. Le parole di Fabrizio Romano. Fabrizio Romano è intervenuto per chiarire la posizione sul possibile asse Napoli-Joao Gomes.

