Lo spettacolo dell’alba rosa a Milano | ecco perché il cielo si è tinto di questi colori

Da milanotoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 febbraio, il cielo di Milano si è colorato di tonalità rosa e viola, causando stupore tra i passanti. La causa di questa scena insolita è stata la luce del sole che, in determinate condizioni atmosferiche, ha riflesso sulle particelle sospese nell’aria, creando un effetto visivo sorprendente. Molti cittadini si sono fermati a scattare fotografie di questo spettacolo naturale, che ha reso il mattino particolarmente suggestivo.

È successo nella mattinata di martedì 17 febbraio. Tutto merito della rifrazione dei raggi solari sulle nuvole Tinte violacee e, in alcuni punti, tendenti al giallo. È quanto si è visto a Milano (e nell’hinterland nord-ovest) nella mattinata di martedì 17 febbraio. Un fenomeno atmosferico spettacolare, subito immortalato da tanti milanesi, che hanno condiviso le loro foto sui social. Non è la prima volta che si osservano fenomeni simili. Il merito? Tutto dei raggi radenti del sole, ancora basso sull’orizzonte, sulla base delle nubi stratiformi in transito. In breve: un fenomeno di rifrazione e diffusione.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

