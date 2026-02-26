Nero di tenebra, nero nel profondo dell’anima. Quando Giuseppe Verdi nel 1847 decise di mettere in musica Macbeth di William Shakespeare (la prima delle tre opere che avrebbe poi tratto dalle tragedie del Bardo), ne colse subito la potenza drammatica, l’oscurità di una storia di usurpazione e di sete di potere che esplora tutta l’avidità del male. "Macbeth è un unicum e anticipa l’espressionismo – dice Riccardo Muti –. Uccidere per il potere è purtroppo un tema ancora molto attuale. Ma qui, in quest’opera, Macbeth è spinto a uccidere dalla sua Lady che lo domina in senso materiale ed erotico". Il Maestro ha dedicato a Macbeth tanti anni di studio, lo ha portato in scena già dal 1974, "ma ogni volta che lo ritrovo ne scopro sempre risonanze e sfumature inedite", confida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Muti e il Macbeth. Un Verdi dipinto di “noir“. Negli abissi dell’anima

