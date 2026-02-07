Con La pupilla (Spartaco Edizioni), Darien Levani non si limita a consegnare ai lettori un eccellente romanzo di genere, ma compie un’operazione chirurgica sull’umanità ferita dei nostri tempi. Se il noir è, per definizione, il racconto delle ombre che si allungano sul sociale, Levani sceglie di indagare quelle zone d’ombra che si annidano negli angoli più insospettabili: le case borghesi, i legami familiari e, soprattutto, il cuore di chi è chiamato a far rispettare la legge. Al centro della narrazione svetta il maresciallo Rolando Faber. Levani si distacca dai cliché dell’investigatore infallibile o dell’anti-eroe maledetto a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘La pupilla’ di Darien Levani: un noir dell’anima

L'articolo esplora la straordinaria forza espressiva delle opere di Antonio Ligabue, evidenziando la sua capacità di catturare maestose tigri, leopardi in agguato, rapaci in azione e leoni imponenti, rivelando un mondo selvaggio e potente che si riflette nell’intensità del suo talento artistico.

