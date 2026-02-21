Non Sparate sul Pianista | Dietro le quinte del Macbeth di Muti

Lidia Fridman e Luca Micheletti si preparano per la prima del Macbeth di Verdi al Teatro Regio di Torino. La causa di questa attesa è la loro interpretazione intensa dei ruoli principali, che porta il pubblico a riflettere sulla complessità dei personaggi. I due artisti si allenano duramente, concentrandosi su ogni dettaglio delle scene. Le prove finali si svolgono proprio in questi giorni, mentre gli spettatori attendono con entusiasmo l’apertura dello spettacolo.

Omicidi misteriosi intorno a Epstein. Riaperte le indagini sullo Zorro ranch C’è una parola che ricorre insistentemente e rende il caso Epstein, se possibile, ancora più scabroso: morte. È stato lo stesso Dipartimento della Giustizia statunitense a dichiarare che le scene di «morte e abusi fisici» sono state censurate nella pubblicazione dei file. Il ministero, per la verità, ha soltanto seguito il dettato dell’Epstein files transparency act, che oltre a ordinare la desecretazione dei documenti ha fissato anche i criteri in base a cui farlo. Se si è giunti a specificarne uno simile, ci deve essere stato un motivo.🔗 Leggi su Laverita.info

Non Sparate sul Pianista | Riccardo Muti: «Riportiamo le spoglie di Cherubini a Firenze»Riccardo Muti rinnova l’appello alla politica affinché si trovi una soluzione diplomatica per riportare le spoglie di Luigi Cherubini a Firenze.

Non Sparate sul Pianista | Giani: «Su Cherubini raccolgo l’appello di Muti»Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si impegna a collaborare con il ministero degli Esteri per favorire il ritorno a Firenze delle spoglie di Luigi Cherubini.

