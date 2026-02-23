Musica Predestinato Tour 2026 | per Tony Colombo sei concerti al teatro Troisi

Tony Colombo porta il suo “Predestinato Tour 2026” al teatro Troisi, dopo aver attirato migliaia di fan a Catania durante il concerto di San Valentino. La scelta di Napoli nasce dall’alta richiesta di biglietti venduti in poche ore. I concerti previste si svolgono in un teatro storico, dove l’artista promette di regalare uno spettacolo intenso e coinvolgente. La data di apertura si avvicina rapidamente, creando grande attesa tra il pubblico locale.

Dopo l’incredibile bagno di folla di San Valentino al Palaghiaccio di Catania, il “Predestinato Tour 2026” di Tony Colombo approda a Napoli, confermandosi come uno degli eventi musicali più attesi della stagione. Il popolare cantautore siciliano di nascita, ma napoletano d’adozione, si prepara a una vera e propria “maratona” di successi sul palco del teatro Troisi di Fuorigrotta. Il legame tra l’artista e il suo pubblico si conferma più solido che mai: le prime quattro date napoletane, previste per il 24 e 25 febbraio e il 3 e 4 marzo, sono già ufficialmente “sold out”. Restano invece gli ultimi tagliandi disponibili per gli appuntamenti del 16 e 23 marzo, prima che la carovana del “Predestinato” prosegua il suo viaggio attraverso il Sud Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Tony Colombo al Troisi con sei concerti per il “Predestinato Tour 2026”Tony Colombo ha annunciato sei concerti al Teatro Troisi di Napoli, a causa dell’enorme richiesta dei fan dopo il successo del suo ultimo spettacolo a Catania.

Musica, Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato”Tony Colombo debutta al secondo posto nella classifica FIMI con il suo nuovo album, “Predestinato”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Tour de France 1932 Benoit FAURE 12° nella classifica finale. 8° nel 1930, 13° nel 1931. - facebook.com facebook