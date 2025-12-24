Consegnati i doni di natale ai reparti di pediatria degli ospedali di Cassino e Sora

“Grazie alla collaborazione delle realtà associative presenti sul territorio ed in particolare dell’associazione APS Pro Loco di Sant’Elia Fiume Rapido, Un Mondo di Rosa e fiori, San Cristoforo, e Rione Cerri di Veroli e l’associazione APS ASCAP di Sora, anche quest’anno abbiamo consegnato i doni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Consegnati i doni di natale ai reparti di pediatria degli ospedali di Cassino e Sora Leggi anche: "Natale di solidarietà", doni ai bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncologia Ematologica del Policlinico Leggi anche: i supereroi acrobatici fanno tappa all'ospedale buzzi di milano consegnando doni ai bambini dei reparti di pediatria Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Un dono per un sorriso: la solidarietà che ha illuminato il Natale dei bambini ricoverati; Natale di solidarietà in Pediatria a Cona: doni, musica e sport per i piccoli pazienti; Solidarietà e doni per i piccoli pazienti del Bufalini, arriveranno anche 200 Babbi Natale a due ruote; Al San Gerardo arriva il Babbo Natale in divisa: la sorpresa e l'emozione dei carabinieri. La polizia porta il Natale in corsia: regali ai bimbi dell'Oncologia pediatrica del Sant'Orsola - L'iniziativa prosegue da dieci anni grazie alla raccolta fondi sostenuta dal Reparto prevenzione crimine dell'Emilia- bolognatoday.it

Cuneo, Babbo Natale, supereroi e personaggi Disney consegnano doni ai bambini in ospedale [FOTO E VIDEO] - Niente sfilata in moto a causa del maltempo, ma gioia e doni hanno raggiunto comunque i reparti di terapia intensiva neonatale e pediatria per l'iniziativa promossa da “Voglia di Crescere Odv” e Abio, ... targatocn.it

Doni, sorrisi e speranza: Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica - Come ogni anno si ripete l'appuntamento solidale, con una novità: doni consegnati anche a domicilio. baritoday.it

Oltre 160 veicoli tra auto e moto hanno colorato di rosso le strade della città e di Belvedere. Consegnati doni e sorrisi a 60 ragazzi speciali. Imbrò (ACI): "Passione che unisce" #solidarietà - facebook.com facebook

#RegalaUnRegalo: consegnati i doni alla Casa di Fausta La generosità dei modenesi si è confermata anche quest’anno. A dicembre, lo Store del Modena F.C. in centro ha ospitato la raccolta dell’iniziativa solidale #RegalaUnRegalo, promossa dal clu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.