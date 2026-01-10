Ospedale | Infermiere del pronto soccorso preso a pugni arrestato un 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia a Livorno dopo aver aggredito un infermiere del pronto soccorso. L'episodio si è verificato all’interno dell’ospedale, dove il personale sanitario svolge quotidianamente un ruolo fondamentale. L’evento evidenzia l’importanza di garantire la sicurezza di chi lavora nel settore sanitario e di mantenere un ambiente di cura rispettoso e protetto.

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dalla polizia a seguito di un'aggressione ai danni di un infermiere del pronto soccorso di Livorno. L'uomo, infatti, secondo quanto riscontrato dalle forze dell'ordine, una volta arrivato in ospedale per un dolore alla gamba e avvisato dei tempi che avrebbe.

