Meningite fulminante Bimba di cinque mesi muore in ospedale Cure intensive inutili

Una bambina di cinque mesi ha perso la vita all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, vittima di una meningite fulminante causata dal batterio “Neisseria meningitidis”. La piccola è stata portata in ospedale in condizioni critiche e sottoposta a cure intensive, ma nessuna terapia è riuscita a salvarla. La famiglia era arrivata in pronto soccorso all’alba, allarmata dal rapido peggioramento delle sue condizioni.

Una corsa contro il tempo che non è bastata. Una bimba di cinque mesi è morta ieri all' ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una meningite fulminante da " neisseria meningitidis ". A darne notizia, "con profondo cordoglio", è la stessa azienda sanitaria. I genitori, nella tarda mattinata, avevano portato la figlioletta al pronto soccorso pediatrico per una febbre insorta nella notte. "Considerata la rapidità di evoluzione della sintomatologia – sottolineano dall'ospedale –, la piccola è stata immediatamente trasferita nel reparto di Terapia intensiva neonatale, dove è avvenuto il decesso nonostante la tempestività delle cure intensive dei sanitari".